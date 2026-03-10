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С днём рождения: Eva Jackson

Картель, Почаинская улица, 17С

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от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В честь дня рождения диджея Eva Jackson здесь создадут атмосферу цветущего сада — много нежных растений, аромат цветов и приятная музыка. Тебя ждут: Музыкальные сеты специальных гостей: Agma, Zelenin и локальная поддержка артистов Цветочные инсталляции и декорации Фотозона Фотограф и видеограф Свежие напитки и вкусные угощения Дресс-код: элегантные и стильные наряды

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