В честь дня рождения диджея Eva Jackson здесь создадут атмосферу цветущего сада — много нежных растений, аромат цветов и приятная музыка. Тебя ждут: Музыкальные сеты специальных гостей: Agma, Zelenin и локальная поддержка артистов Цветочные инсталляции и декорации Фотозона Фотограф и видеограф Свежие напитки и вкусные угощения Дресс-код: элегантные и стильные наряды