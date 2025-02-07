Новая порция танцев под хиты русских рок-исполнителей. В колонках будет звучать, как классика: кино, наутилус, алиса, браво, ляпис, сплин, так и новые композиции и артисты: anacondaz, гудтаймс, кис-кис, три дня дождя и много других. С тебя требуется подпевать и зажигать, а с оргов бесплатный вход и отличный саундтрек ночи. Alcatraz - бар, концертная площадка в Нижнем Новгороде, куда ссылают самые безбашенные концерты и самые отъявленные вечеринки.