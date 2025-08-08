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Русалка

проспект Гагарина, 25

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Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Одно из самых загадочных произведений Пушкина — трагическая сказка о любви, вине и тайне прошлого — оживет в чаше спущенного бассейна. Режиссер: Екатерина Половцева Локация: Бассейн «Дельфин» Адрес: пр. Гагарина, 25 Доступ на локацию будет открыт за 40 минут до начала события. Актеры: Кристина Кондрина, Александр Сергеев, Александр Котов, Мария Ватлецова, Екатерина Чилингарашвили, Алексей Филиппов, Вера Сергеева, Антонина Орлова, Мария Толстоухова, Дарья Литвинцева, Ксения Чернышова. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.

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