Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Одно из самых загадочных произведений Пушкина — трагическая сказка о любви, вине и тайне прошлого — оживет в чаше спущенного бассейна. Режиссер: Екатерина Половцева Локация: Бассейн «Дельфин» Адрес: пр. Гагарина, 25 Доступ на локацию будет открыт за 40 минут до начала события. Актеры: Кристина Кондрина, Александр Сергеев, Александр Котов, Мария Ватлецова, Екатерина Чилингарашвили, Алексей Филиппов, Вера Сергеева, Антонина Орлова, Мария Толстоухова, Дарья Литвинцева, Ксения Чернышова. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи