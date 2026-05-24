Отрывайся под любимую музыку и делай доброе дело громко. Выступления талантливых групп из разных уголков страны. А главное — это твой шанс внести вклад в доброе дело: вырученные средства в рамках фестиваля будут направлены в приют для такс «Марта». На сцене выступят: D7, MirKanta, Иван-чай, Курага событий, Ancient Culture Experiment. Ведущий Василий Elvis Моргунов