Ritati, Alice Lemberg, Alterlego, DJ NO
Почтовый съезд, 3
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В эту пятницу выступят две тольяттинские артистки. Вечер танцев с техно, электро, гэридж музыкой. Плюс саппорт от местных селекторов. DJ's: Ritati, Alice Lemberg, Alterlego, DJ NO Вход свободный.
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