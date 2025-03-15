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Reinvention

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1400₽
Возраст 0+
Стендап
Концерты

Про событие

Aeger Smoothie Проект, основанный на импровизации и ситуативной композиции. Музыка создаётся на портативных устройствах и отражает пространство, в котором возникает. Выступления объединяют спонтанность и взаимодействие со средой, провоцируя зрителя на рефлексию и новые ассоциации. Reinvention Аудиовизуальный перфоманс для Планетарий-1, исследующий идеи процессов переосмысления и трансформации. Видеоинсталляция и музыка служат метафорой лиминальности, в которой накопленный опыт взаимодействует с неопределенностью. Музыкальная часть основана на работе с мобильными устройствами, объединяя электронные текстуры и полевые записи. Визуальный компонент использует глитч-эффекты, коллажные техники и макрофотографию, трансформируя образы в абстрактные структуры.

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