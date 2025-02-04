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Разные дороги

Центр Культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7

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Про событие

Объединяющая картины тема выбора дороги, пути открывает для зрителя пространство философских размышлений. Дорога как символ движения к своей судьбе. Разнообразие дорог — неповторимость каждого выбора. Дороги, освещенные солнцем и покрытые снегом, чередуются на человеческом пути. В экспозиции собраны образы, вдохновленные разными местами России. Рисунок, изгиб каждой дороги неповторим. Пройти часть пути иногда подвиг, иногда медитация. Дорога — символ поиска и движения. Неизвестность и пугает, и вдохновляет одновременно начать движение. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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