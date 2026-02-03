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  1. Нижний Новгород
  2. События

Разговоры влюблённых

Большая Покровская улица, 4Д

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пожалуй, самый популярный камерный спектакль Нижнего Новгорода готов ко встрече со зрителями на Большой Покровской! Как всегда: искрящийся юмор, проникновенные песни, любимые герои, калейдоскоп чувств, взрыв эмоций — всё это «Разговоры влюблённых». О чём спектакль? О влюблённых, о разговорах, о падежах, море и заработной плате. О том, что сближает, и делает такими родными. О том, как легко и как, иногда, трудно. Зачем идти? Чтобы посмеяться и задуматься. Чтобы классно провести вечер. Чтобы понять, что-то главное, или совсем не важное. Чтобы почувствовать. Тонкую. Грань. Несколько сеансов.

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