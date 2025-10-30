На встрече в душевном формате каждый из участников сможет разобрать свои запросы, рассказать истории из жизни (при желании - анонимно), а остальные, в том числе ведущий, специалист по выстраиванию гармоничных отношений с собой и с партнёром, смогут дать ценные советы, поделиться секретами семейного счастья. В конечном итоге, каждый получит ценные инсайты, которые помогут выстроить по-настоящему гармоничные отношения. Для тех, кто: - находится в поиске - состоит в отношениях - переживает развод/расставание - хочет перестать наступать на одни и те же грабли при взаимодействии с противоположным полом, изменить повторяющиеся сценарии Примеры ситуаций и запросов, которые можно будет разобрать в бережной атмосфере: - ты регулярно ходишь на свидания или зарегистрированы на сайтах знакомств, но долгих отношений выстраивать не получается (например, быстро становится скучно) - хочется, чтобы свидания проходили так, чтобы человек реально тобой заинтересовался - хочется понять истинные намерения партнера на начальном этапе - непонятно, по каким критериям выбирать партнёра из толпы - ощущается эмоциональное отдаление от партнера, частые ссоры на пустом месте, проблемы с интимной частью жизни, недопонимание - чувствуется, что скоро наступит точка невозврата в отношениях (всё идет к расставанию) - сложно открыть своё сердце новому человеку после тяжелого разрыва, есть страх сближения, неоправданных ожиданий - всё время уходит на работу и детей: отношениями некогда заниматься Ведущий - Руслан Куликов (основатель Академии Отношений. эксперт в области семейного счастья).