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  1. Нижний Новгород
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Puzzle Party

Ангелы Востока, Октябрьская улица, 30

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Суть: - Собирать пазлы любят люди всех возрастов. Это крайне увлекательно и прокачивает нейронные связи. На Puzzle Party ты сможешь весело провести время, собирая различные пазлы, выполняя особые задания и соревнуясь с другими участниками (в команде и индивидуально). Самых успешных собирателей пазлов ждут классные призы от партнеров! Что будет происходить: - ты будешь соревноваться с другими участниками в сборе пазлов (в несколько туров) - отвечая правильно на вопросы интеллектуального квиза, ты будешь получать приоритет в выборе пазлов для сборки, а также сможешь получить различные бонусы, которые тебе помогут - в конце вечера самые лучшие участники и, конечно, победитель получат классные призы от партнеров Alfa Фрейда.

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