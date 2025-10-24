Суть: - Собирать пазлы любят люди всех возрастов. Это крайне увлекательно и прокачивает нейронные связи. На Puzzle Party ты сможешь весело провести время, собирая различные пазлы, выполняя особые задания и соревнуясь с другими участниками (в команде и индивидуально). Самых успешных собирателей пазлов ждут классные призы от партнеров! Что будет происходить: - ты будешь соревноваться с другими участниками в сборе пазлов (в несколько туров) - отвечая правильно на вопросы интеллектуального квиза, ты будешь получать приоритет в выборе пазлов для сборки, а также сможешь получить различные бонусы, которые тебе помогут - в конце вечера самые лучшие участники и, конечно, победитель получат классные призы от партнеров Alfa Фрейда.