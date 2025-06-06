Хотелось ли тебе побывать на вечеринке 19 века? Почувствовать себя частью светского общества? Поговорить с интересными людьми? Тогда 6 июня в лофт Party Hall пройдет самая необычная и интересная вечеринка в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Приходи и ты: — Взорвешь интернет классными фотками в стиле 19 века; — Сделаешь селфи с Пушкиным; — Изготовишь своими руками сувенир по уникальной технологии 19 века; — Впервые узнаешь секреты пикапа от Пушкина; — Прекрасные дамы смогут освоить технику макияжа 19 века; — Джентльмены смогут поиграть в покер; — Примешь участие в конкурсе чтецов стихотворения, лучшие смогут выиграть номер Люкс для двоих в отеле или курс по развитию креативного мышления от профессионального психолога; — Получишь призы о партнеров мероприятия; — Станешь часть культурного сообщества города.