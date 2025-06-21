ПТВП/Смех/Суперкозлы/Diagens/Радиопомехи
Почаина. Летняя сцена, Почаинская 17ж
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Завершение:
от 1700₽ до 3500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Лето! Солнце! Жара! Все идем на пикник в городские подворотни! Денек обещает быть крайне жарким! А жарить будут: Последние Танки В Париже; Смех; Суперкозлы; Diagens; Радиопомехи.
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