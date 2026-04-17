Перформанс о уподоблении человека птице: о хрупкости его существования в городской среде; о становлении как личности – оперении; о важности родного места- как гнезда, в котором зародилась жизнь птенца; о преодолении страха первого полета и необходимости развивать мощь своих мышц, костей, сочленений, связок, перьев; о опасности погибнуть в тисках стремительно развивающейся индустрии; о борьбе за жизнь и необходимости созерцания и соприкосновения с живой природой; о важности расправить широко крылья и ощутить свободу парения над родным домом, где Ты проводник к Красоте, Свободе и Силе Духа.