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  1. Нижний Новгород
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Просто ещё один концерт (Just another gig)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Для тебя сбацают свои главные шлягеры питерская братва в лице Potvor, а поддержат местные (на 75%) скримо хулиганы верните рекса и хардкор суетологи old guard is dead. Двери откроют в 19:00, качать движуху начнут в 20:00 Стоимость: 700 руб. без репоста, 500 руб. с репостом Пост: https://vk.ru/club237615926?z=photo-237615926_457239018%2F157f8d1b4509efc28d

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