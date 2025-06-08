Читка пьесы Дениса Орлова. Празднование дня рождения Оксаны не задалось с самого начала: опаздывает лучшая подруга, а Деня — молодой человек Оксаны — то и дело ревнует ее к остальным гостям. Но не для празднования дня рождения Оксана позвала всех к себе. Для чего тогда? В обыденных, порой комичных фразах персонажей скрывается острое желание найти свое счастье, почувствовать себя нужным для близкого человека, обрести дом, который находится где-то по шуточному адресу Проспект Мира, дом кефира. Автор пьесы и режиссер — Денис Орлов. Актеры: Сергей Ткачев, Антон Парамонов, Алексей Пятаков, Катя Чилингарашвили, Елена Наумкина, Екатерина Никонова. После читки состоится обсуждение пьесы со зрителями. Читка проводится в рамках однодневной творческой лаборатории от театра «Преображение». Регистрация обязательна.