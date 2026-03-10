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  1. Нижний Новгород
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Приглашение (Invite)

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приглашение выйти за рамки привычного и открыть новые горизонты творчества. Это вызов традиционным формам восприятия музыки. Здесь каждый может найти что-то своё — будь то глубокие медитативные звуки или динамичные, энергичные ритмы, которые заставят двигаться тело и разум. Диджеи: SHKLN VETV HYPOTHESE XAN LAUREN LIZZY UMPIOX

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