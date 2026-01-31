Презентация литературного проекта «Прочитано»
Центральная районная детская библиотека им. А. М. Горького ЦБС Нижегородского района, улица Минина, 38/2
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Приходи послушать рассказы авторов-земляков: про зиму и волшебство, про тепло сердец, мечты и надежды, про важный выбор и любовь к близким и миру. Свои истории прочтут Иван Бочарников, Александра Лебедева, Дарья Кобзарь и Евгений Шестов. Авторы также расскажут о «Прочитано», о себе, о пути в писательство и ответят на вопросы. А «Прочитано» подарит всем гостям встречи фирменные закладки для книг с возможностью подписать их у спикеров. «Прочитано» — это литературный проект, который встраивает чтение в современный темп жизни. Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом «чем короче текст, тем проще в него включиться» и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго.
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