Приходи послушать рассказы авторов-земляков: про зиму и волшебство, про тепло сердец, мечты и надежды, про важный выбор и любовь к близким и миру. Свои истории прочтут Иван Бочарников, Александра Лебедева, Дарья Кобзарь и Евгений Шестов. Авторы также расскажут о «Прочитано», о себе, о пути в писательство и ответят на вопросы. А «Прочитано» подарит всем гостям встречи фирменные закладки для книг с возможностью подписать их у спикеров. «Прочитано» — это литературный проект, который встраивает чтение в современный темп жизни. Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом «чем короче текст, тем проще в него включиться» и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго.