ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Разогрев: Светамузыка

Картель, Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Основной исполнитель ночи станет продюсер электронной музыки Глеб Филипченков, который представит живое шоу вместе с вокалистами из Африки — Noemy Abrantes и Steveaio, а так же совместные работы с gokka laposka. Гостей ждет несколько живых программ с авторскими композициями, которые уже звучали на международных площадках, а также новый электронный материал, который будет исполнен впервые. Диджеи на поддержке: Jeam Biscuit danil kolbasenkow Andrey Spy

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Верни мне мой 2007
Верни мне мой 2007

600₽

Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)
Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)

500₽

Ночь студента
Ночь студента

от 1000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста