Разогрев: Светамузыка
Картель, Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Основной исполнитель ночи станет продюсер электронной музыки Глеб Филипченков, который представит живое шоу вместе с вокалистами из Африки — Noemy Abrantes и Steveaio, а так же совместные работы с gokka laposka. Гостей ждет несколько живых программ с авторскими композициями, которые уже звучали на международных площадках, а также новый электронный материал, который будет исполнен впервые. Диджеи на поддержке: Jeam Biscuit danil kolbasenkow Andrey Spy
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