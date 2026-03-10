Основной исполнитель ночи станет продюсер электронной музыки Глеб Филипченков, который представит живое шоу вместе с вокалистами из Африки — Noemy Abrantes и Steveaio, а так же совместные работы с gokka laposka. Гостей ждет несколько живых программ с авторскими композициями, которые уже звучали на международных площадках, а также новый электронный материал, который будет исполнен впервые. Диджеи на поддержке: Jeam Biscuit danil kolbasenkow Andrey Spy