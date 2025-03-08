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  1. Нижний Новгород
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Праздник для милых дам

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Солнышко припекает, тюльпаны дорожают, всё указывает на то, что Праздник не за горами. Здесь уже зарядили игристое в бокалы, погладили свои лучшие наряды и готовы праздновать 8 Марта! Рената Раевская разложила таро и это шок! Она сказала, что... В эту ночь аккомпанировать твоему прекрасному голосу будут лучшие специалисты праздника: -лиззка, -сет козлов, -карней вест, -сам знаешь, -колл ми илья. FС | 18+

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