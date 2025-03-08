Солнышко припекает, тюльпаны дорожают, всё указывает на то, что Праздник не за горами. Здесь уже зарядили игристое в бокалы, погладили свои лучшие наряды и готовы праздновать 8 Марта! Рената Раевская разложила таро и это шок! Она сказала, что... В эту ночь аккомпанировать твоему прекрасному голосу будут лучшие специалисты праздника: -лиззка, -сет козлов, -карней вест, -сам знаешь, -колл ми илья. FС | 18+