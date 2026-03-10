Праздник для всех, кто не боится быть дураком. Дресс-код: в костюме. В каком? Да как хочешь! Твоей фантазии дают полный разгуляй — тут ждут сборище существ из всех мультивселенных. Это может быть дешевый косплей Егора Крида, костюм Картофельной головы из «Истории игрушек» или ростовая кукла Спанч-Боба. Вдохновиться можете рисунками с афиши.