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Праздник! День дурака!

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

от 798₽ до 1575₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Праздник для всех, кто не боится быть дураком. Дресс-код: в костюме. В каком? Да как хочешь! Твоей фантазии дают полный разгуляй — тут ждут сборище существ из всех мультивселенных. Это может быть дешевый косплей Егора Крида, костюм Картофельной головы из «Истории игрушек» или ростовая кукла Спанч-Боба. Вдохновиться можете рисунками с афиши.

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