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  1. Нижний Новгород
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Правило 34

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Живой подкаст с участием Веры Котельниковой и Коли Чумакова. Ведущие шутят и беседуют на пикантные темы, а зрители делятся своим опытом, чтобы получить поддержку и немного отвлечься.

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