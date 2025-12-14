Правило 34
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Живой подкаст с участием Веры Котельниковой и Коли Чумакова. Ведущие шутят и беседуют на пикантные темы, а зрители делятся своим опытом, чтобы получить поддержку и немного отвлечься.
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