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Поведение динозавров, или зачем тираннозавр перебежал дорогу?

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+

Про событие

Научпоп-лекция «Упоротого Палеонтолога» Дмитрия Соболева в любимом баре. Крал ли овираптор яйца из чужих гнезд? Мог ли тираннозавр догнать джип, как в «Парке юрского периода»? Умеет ли гигантский хищный теропод танцевать? Строили ли древние ящеры подземные убежища? Правда ли, что рапторы жили в социальных стаях? Об этих и многих других интересных вопросах пойдет речь на лекции. Дмитрий Соболев — блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии, участник форумов «Ученые против мифов» и «Кстати», автор ютуб канала «Упоротый палеонтолог» (г.С.-Петербург). В день мероприятия билеты - 1500 руб. (если останутся). Количество мест ограничено!

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