Выбор редакции
Поведение динозавров, или зачем тираннозавр перебежал дорогу?
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Про событие
Научпоп-лекция «Упоротого Палеонтолога» Дмитрия Соболева в любимом баре. Крал ли овираптор яйца из чужих гнезд? Мог ли тираннозавр догнать джип, как в «Парке юрского периода»? Умеет ли гигантский хищный теропод танцевать? Строили ли древние ящеры подземные убежища? Правда ли, что рапторы жили в социальных стаях? Об этих и многих других интересных вопросах пойдет речь на лекции. Дмитрий Соболев — блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии, участник форумов «Ученые против мифов» и «Кстати», автор ютуб канала «Упоротый палеонтолог» (г.С.-Петербург). В день мероприятия билеты - 1500 руб. (если останутся). Количество мест ограничено!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи