Поп фест
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Мультижанровый музыкальный слёт, но не обманывайся заголовком — ведь за доступной и удобоваримой оболочкой могут скрываться разные скелеты в шкафу. О них, красиво и доступно поведают: Sprinkls Ядра.чу Cалюд Alxena Двери в 19:00 Вход: 400 с репостом, 600 без Пост: https://vk.ru/club240514847?w=wall-240514847_3
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