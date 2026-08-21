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  1. Нижний Новгород
  2. События

Поп фест

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Мультижанровый музыкальный слёт, но не обманывайся заголовком — ведь за доступной и удобоваримой оболочкой могут скрываться разные скелеты в шкафу. О них, красиво и доступно поведают: Sprinkls Ядра.чу Cалюд Alxena Двери в 19:00 Вход: 400 с репостом, 600 без Пост: https://vk.ru/club240514847?w=wall-240514847_3

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