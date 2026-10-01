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Показ фильма: «Общество мёртвых поэтов»

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

«О, капитан! Мой капитан!» Вместе с Сергеем Разумовским обсудишь: • Как благие намерения оборачиваются трагедией и где граница влияния наставника • Сложности выбора: почему одни выбирают конформизм, а другие — бунт • Секреты киноязыка: как визуальные приёмы фильма передают дух свободы • Вечный конфликт поколений: почему картина не теряет популярности спустя десятилетия Сергей Разумовский — киножурналист, преподаватель ННГУ им. Н. И. Лобачевского, автор Синема Рутин, автор канала here's to the fools who dream Просмотр в оригинале с русскими субтитрами.

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