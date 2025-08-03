Проект, объединяющий поэтов, тем или иным образом связанных с Нижним Новгородом. При этой топографической близости поэтическая практика авторов не замкнута исключительно на регионе. Но для некоторых участников эта связь особенно важна. Проект включает в себя различные формы репрезентации авторов. Одна из главных задач — возможность расширить зону встречи авторов и читателей, поэтому в данный момент проект живёт в виде поэтических чтений. Авторы работают с новыми, экспериментальными формами письма, захватывая и разрабатывая в своей практике различные направления современной поэзии. Куратор проекта – Карина Лукьянова, куратор литературных и художественных проектов, поэт. В вечере примут участие Вероника Деменюк, Андрей Дмитриев, Наталья Емельянова, Александр Колесников, Петр Ликин, Карина Лукьянова, Анна Родионова, Дарья Стефанешина, Татьяна Присталова, Жанна Разумеева, Галя Рогова, Александр Судаев, Тая, танeли, Артем Фейгельман, Денис Шабарин. Вход по депозиту. Оплата на входе.