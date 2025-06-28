Выбор редакции
Poezda. Вечер перформансов
Центр Культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Фестивали
Про событие
Фестиваль экспериментального танца Poezda видит своей миссией объединение всех пластических сфер искусства. Танцы, пластический театр, перформанс соединяются вместе, чтобы обмениваться опытом, коллаборировать и создавать. Это уникальное собрание танцевальных и пластических перформансов, короткометражных спектаклей и постановок от российских хореографов. Ты погрузишься в мир современного танца, полный экспериментальных идей. С помощью перформансов и постановок танцоры изучают мир, себя, и отношения между людьми. Вечер организован в рамках четвертого Фестиваля экспериментального танца Poezda, который каждый год проходит в Нижнем Новгороде.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи