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Poezda. Вечер перформансов

Центр Культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Фестивали

Про событие

Фестиваль экспериментального танца Poezda видит своей миссией объединение всех пластических сфер искусства. Танцы, пластический театр, перформанс соединяются вместе, чтобы обмениваться опытом, коллаборировать и создавать. Это уникальное собрание танцевальных и пластических перформансов, короткометражных спектаклей и постановок от российских хореографов. Ты погрузишься в мир современного танца, полный экспериментальных идей. С помощью перформансов и постановок танцоры изучают мир, себя, и отношения между людьми. Вечер организован в рамках четвертого Фестиваля экспериментального танца Poezda, который каждый год проходит в Нижнем Новгороде.

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