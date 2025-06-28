Фестиваль экспериментального танца Poezda видит своей миссией объединение всех пластических сфер искусства. Танцы, пластический театр, перформанс соединяются вместе, чтобы обмениваться опытом, коллаборировать и создавать. Это уникальное собрание танцевальных и пластических перформансов, короткометражных спектаклей и постановок от российских хореографов. Ты погрузишься в мир современного танца, полный экспериментальных идей. С помощью перформансов и постановок танцоры изучают мир, себя, и отношения между людьми. Вечер организован в рамках четвертого Фестиваля экспериментального танца Poezda, который каждый год проходит в Нижнем Новгороде.