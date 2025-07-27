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Подземка
улица Красная Слобода, 9
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от 150₽ до 200₽
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Выставки
Фестивали
Про событие
Ты не просто посетишь поэтические чтения, а станешь частью целого путешествия: тебя ждут избранные питерские, московские и нижегородские поэты и особая Подземная атмосфера — и всё это впервые на выезде. Фестиваль пройдёт в в Tago Mago, культовой площадке в культурном центре, на набережной подле нижегородского кремля. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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