Ты не просто посетишь поэтические чтения, а станешь частью целого путешествия: тебя ждут избранные питерские, московские и нижегородские поэты и особая Подземная атмосфера — и всё это впервые на выезде. Фестиваль пройдёт в в Tago Mago, культовой площадке в культурном центре, на набережной подле нижегородского кремля. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.