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Подземка

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 150₽ до 200₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Ты не просто посетишь поэтические чтения, а станешь частью целого путешествия: тебя ждут избранные питерские, московские и нижегородские поэты и особая Подземная атмосфера — и всё это впервые на выезде. Фестиваль пройдёт в в Tago Mago, культовой площадке в культурном центре, на набережной подле нижегородского кремля. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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