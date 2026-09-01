НестадАрт
ДК Центр, Большая Покровская улица, 20Б
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Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Ярмарка изделий инклюзивных проектов «НестандАРТ». Здесь можно будет приобрести интересные предметы для интерьера, которые могут стать подарком для родных и близких. Во время ярмарки состоятся соревнования по настольным играм, фестиваль шарлоток и камерный концерт в поддержку проекта «Дом Удивительных Людей».
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