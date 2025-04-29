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  1. Нижний Новгород
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По зову сердца

Дирижабль
Большая Покровская улица, 46

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Волонтер и кинолог приюта «Сострадание НН», Татьяна Петрунина, расскажет о разных типах собак (в частности о тех, кто находится в приюте) и о том, как найти к ним подход. Каждый участник потренируется, как понимать язык тела собак и самим демонстрировать понятные для собак сигналы. Татьяна научит давать собакам полезную и правильную нагрузку. Также ты сможешь задать вопросы относительно воспитания своих питомцев и, конечно, поговоришь о волонтёрстве, и о том, как можно стать волонтёром.

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