По зову сердца
Большая Покровская улица, 46
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Волонтер и кинолог приюта «Сострадание НН», Татьяна Петрунина, расскажет о разных типах собак (в частности о тех, кто находится в приюте) и о том, как найти к ним подход. Каждый участник потренируется, как понимать язык тела собак и самим демонстрировать понятные для собак сигналы. Татьяна научит давать собакам полезную и правильную нагрузку. Также ты сможешь задать вопросы относительно воспитания своих питомцев и, конечно, поговоришь о волонтёрстве, и о том, как можно стать волонтёром.
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