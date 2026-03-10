Пляж x Kristina Si + K.Soul
Лето, набережная Гребного Канала, 105
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Большое шоу, закрывающее сезон летних событий от MAIN. Что тебя ждёт: — Переработанная сцена — Новое визуальное шоу — Интерактивы — Музыка
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