ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Пляж x Kristina Si + K.Soul

Лето, набережная Гребного Канала, 105

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большое шоу, закрывающее сезон летних событий от MAIN. Что тебя ждёт: — Переработанная сцена — Новое визуальное шоу — Интерактивы — Музыка

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Верни мне мой 2007
Верни мне мой 2007

600₽

Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)
Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)

500₽

Ночь студента
Ночь студента

от 1000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста