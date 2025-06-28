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Плоская Земля. Почему мы не уверены, что она круглая?

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+

Про событие

Представь, что тебя попросили вспомнить какие-то теории заговора, что это будет? Истории о том, что на самом деле Земля плоская, что человечество никогда не бывало на Луне и все снималось в павильонах Голливуда, о том, что Елизавета II, на самом деле, рептилоид, а приземляющиеся на Землю плоские тарелки, это свидетельство существования внеземных цивилизаций. Верно? Но почему наука называет всё это теориями заговора? Почему доказательства конспирологов всегда рушатся? Почему люди точно должны быть уверены, что Земля — не плоский диск, а Луна не прибита одной стороной к небосводу Земли? Кто такие рептилоиды и могут ли зеленые человечки быть инопланетянами? Лекция историка, автора подкаста «При царе Горохе» и популяризатора науки о самых интересных в истории человечества теориях заговора. А главное о том, почему люди во всё это верят. Никита Исанов — историк, автор популярного подкаста «При царе Горохе», популяризатор науки. Билеты в день мероприятия — 1000 руб. (если останутся)

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