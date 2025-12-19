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Всех жрецов танцпола и технокобр приглашают для поглощения бесконечной прямой бочки, на этот раз спектр музыки будет чуть шире. Среди репостнувших анонс https://vk.com/wall-219479630_267 , помимо 5 проходок, разыграют сопутствующий атрибут — 5 наборов спешл сидра с коктейльными вкусами «пина колада» и «мохито», которые охладят тело и помогут раствориться в пульсациях. Вход: 300р с репостом https://vk.com/wall-219479630_267 / 500р Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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