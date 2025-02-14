Самая душевная туса вновь на главном танцполе. Время размять голосовые связки под любимые треки 90-х и 00-х, выгулять новый наряд и танцевать. Ну и, конечно, возможно, встретить свою половинку? А еще для самых метких будет работать алко-тир. За атмосферу отвечают братки: бодрый Леха Торопыга, жаркий Леша Солнцепек, Дима Дабл Эр, жених Илюха Шафутихин и гладкий Шурик. Бронь столов +7(831)419-16-16.