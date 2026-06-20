Pale Hands / верните рекса / OGID
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Презентация нового альбома Pale Hands «Дневник личных трагедий». Концерт поддержат группы «верните рекса» и old guard is dead. Преодолев эмоциональные испытания и личные драмы, Pale Hands возвращаются с новым составом и жаром в сердцах, разожжённых болью.
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