Презентация нового альбома Pale Hands «Дневник личных трагедий». Концерт поддержат группы «верните рекса» и old guard is dead. Преодолев эмоциональные испытания и личные драмы, Pale Hands возвращаются с новым составом и жаром в сердцах, разожжённых болью.