ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Pale Hands / верните рекса / OGID

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Презентация нового альбома Pale Hands «Дневник личных трагедий». Концерт поддержат группы «верните рекса» и old guard is dead. Преодолев эмоциональные испытания и личные драмы, Pale Hands возвращаются с новым составом и жаром в сердцах, разожжённых болью.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста