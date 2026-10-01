Овердрайв
Нижне-Волжская набережная, 19к1
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от 999₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Осторожно! Здесь ты можешь получить разряд. Огненная смесь альтернативного рока и лирики, в лице ЛИСН и СИМ ГРИН ждёт тебя этой осенью в клубе , чтобы выплеснуть все свои чувства на твой оголённый нерв! А чтобы прийти в себя, по итогу сеанса драйвтерапии, за тебя возьмётся бодрый фолк-рок Народный Метод!
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