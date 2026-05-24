Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата
Гранд Отель Ока, проспект Гагарина, 27
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Про событие
Узнаешь всё-всё-всё про слово на три буквы, и про многие другие «интересные» слова. На лекции ты узнаешь: — как появился русский мат и каковы его исходные функции; — правда ли, что мат на Русь принесли монголы; — каково происхождение отдельных матерных слов; — как матерились наши предки в берестяных грамотах, на стенах построек и даже на полях богослужебных книг; — какие матерные слова мы потеряли; — как матерился Пушкин и чем ругательства его эпохи отличались от современных. В лекции будет использоваться ненормативная лексика в качестве языковых примеров. Кто рассказывает? Светлана Гурьянова. Филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», телеграм-канала «Восстание редуцированных» и блога «Истоки слова»
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