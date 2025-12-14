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  1. Нижний Новгород
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Открытый микрофон

Коммуналка, Большая Покровская улица, 28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Настоящий открытый микрофон, где комики проверяют свои новые шутки и общаются с залом. Желающим выступить (~5 минут) надо сделать следующее: 1. Сделать репост https://vk.com/kioskcomedy?w=wall-190889796_9705 (желательно везде); 2. Написать в комментариях к посту как тебя объявить; 3. Найти себя в списке выступающих, который появится в комментариях; 4. Убедившись, что попал в список — прийти заранее в бар (в список случайно попадёт ~12 человек, кроме тех, кто плохо себя вёл).

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