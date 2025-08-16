В эту субботу ребята попробуют новый формат выступления: общение с залом. В этот вечер комики будут шутить на темы, которые предложат зрители. Темой может быть любое словосочетание или даже целая история. В общем, то, что ты посчитаешь нужным. Приходи расслабиться и провести ламповый вечер в уютном баре. Бронь исчезает после 18:20, гости рассаживаются на свободные места.