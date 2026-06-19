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Серия летних концертов, где на сцене будут выступать молодые группы, которые хотят показать себя публике. Здесь ты сможешь услышать много новой нижегородской музыки. На сцене: The Fusion Crew (Рок) Проспект Ленина (Поп-панк) Дохлые (Панк-рок) YXODU (Альтернатива / Ню-металл) Местные (Фьжн рок)
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