ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Открытая сцена

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Серия летних концертов, где на сцене будут выступать молодые группы, которые хотят показать себя публике. Здесь ты сможешь услышать много новой нижегородской музыки. На сцене: The Fusion Crew (Рок) Проспект Ленина (Поп-панк) Дохлые (Панк-рок) YXODU (Альтернатива / Ню-металл) Местные (Фьжн рок)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста