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От табачной клизмы до дефибриллятора: Эволюция первой помощи

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Что общего у табачной клизмы и современной реанимации? Обе — попытка вытащить человека с того света. Просто одна звучит как кринж, а другая — как наука. Истории спасения людей без фильтров: от древних «ну давайте попробуем вот это» до чётких алгоритмов, которые реально работают. На сцене — Олег Иванов, спасатель 1 класса и инструктор первой помощи. Человек, который прошёл через всё: от старых методик до современных стандартов ERC. Темы к обсуждению: — Почему раньше лечили так, что хотелось умереть ещё раз — Как человечество дошло до нормальной реанимации — И что происходит сейчас: когда спасать — это про навыки и про ответственность Целых 2 часа эволюции здравого смысла.

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