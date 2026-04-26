Что общего у табачной клизмы и современной реанимации? Обе — попытка вытащить человека с того света. Просто одна звучит как кринж, а другая — как наука. Истории спасения людей без фильтров: от древних «ну давайте попробуем вот это» до чётких алгоритмов, которые реально работают. На сцене — Олег Иванов, спасатель 1 класса и инструктор первой помощи. Человек, который прошёл через всё: от старых методик до современных стандартов ERC. Темы к обсуждению: — Почему раньше лечили так, что хотелось умереть ещё раз — Как человечество дошло до нормальной реанимации — И что происходит сейчас: когда спасать — это про навыки и про ответственность Целых 2 часа эволюции здравого смысла.