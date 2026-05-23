В лекции будет рассказано про один из самых важных эпизодов расследования преступлений — осмотр места происшествия, с которого и начинается раскручивание клубка улик, вещественных доказательств и обстоятельств, приводящих в конце концов к раскрытию самых тяжких уголовных деяний. Как проходит осмотр, кто принимает в нём участие, в чем отличие реальной картины от киношных штампов, а так же большое количество реальных фотографий из архива автора — обо всём этом будет в лекции. Кто рассказывает? Алексей Решетун, врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг, победитель в литературном конкурсе среди медицинских работников «Здравомыслие-2020» Минздрава России, член Российского союза писателей.