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  1. Нижний Новгород
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Осмотр трупа на месте происшествия

Гранд Отель Ока, проспект Гагарина, 27

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

В лекции будет рассказано про один из самых важных эпизодов расследования преступлений — осмотр места происшествия, с которого и начинается раскручивание клубка улик, вещественных доказательств и обстоятельств, приводящих в конце концов к раскрытию самых тяжких уголовных деяний. Как проходит осмотр, кто принимает в нём участие, в чем отличие реальной картины от киношных штампов, а так же большое количество реальных фотографий из архива автора — обо всём этом будет в лекции. Кто рассказывает? Алексей Решетун, врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг, победитель в литературном конкурсе среди медицинских работников «Здравомыслие-2020» Минздрава России, член Российского союза писателей.

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