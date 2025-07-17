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Опасные связи

Гараж, Октябрьская улица, 35

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Дарья Щукина и Иван Бочарников обсудят вместе с тобой роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» и его экранизации, включая «Жестокие игры», адаптацию от Netflix со всеми вытекающими и одну дораму. Тема встречи: Участники читают скандальный роман-назидание и смотрят фильмы, которые ничего не показывают, но на всё намекают.

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