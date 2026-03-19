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Образ города в кино

Капелька, Алексеевская улица, 13Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Образ города в кино. Как с пространством работали разные авторы? Нью-Йорк у Вуди Аллена, Москва у Георгия Данелии, Париж у Годара. Режиссёры, благодаря которым город стал отдельным действующим лицом, влияющим на соединение и разъединение героев. Покажет и расскажет Сергей Разумовский — киножурналист, преподаватель ННГУ им. Н. И. Лобачевского, автор Синема Рутин и канала за дураков, которые мечтают о переводе (here's to the fools who dream). Вход свободный

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