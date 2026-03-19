Образ города в кино
Капелька, Алексеевская улица, 13Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
Образ города в кино. Как с пространством работали разные авторы? Нью-Йорк у Вуди Аллена, Москва у Георгия Данелии, Париж у Годара. Режиссёры, благодаря которым город стал отдельным действующим лицом, влияющим на соединение и разъединение героев. Покажет и расскажет Сергей Разумовский — киножурналист, преподаватель ННГУ им. Н. И. Лобачевского, автор Синема Рутин и канала за дураков, которые мечтают о переводе (here's to the fools who dream). Вход свободный
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи