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Образ депрессии в кино

Капелька, Алексеевская улица, 13Д

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Психолог и кинокритик о депрессии — от научных фактов до иллюстрации симптомов в кино. Поговоришь о диагностике, разновидностях и факторах формирования заболевания в современном мире. Рассмотришь представленность депрессии в историческом и культурном контекстах. Как осознать, принять и справиться? Опыт депрессии как личное переживание на примере «Меланхолии» Ларса фон Триера. Приходи разбираться в теме вместе с киножурналистом Сергеем Разумовским и Яной Кукушкиной, интегративным психологом, ведущей лекций и мастер-классов

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