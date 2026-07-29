Психолог и кинокритик о депрессии — от научных фактов до иллюстрации симптомов в кино. Поговоришь о диагностике, разновидностях и факторах формирования заболевания в современном мире. Рассмотришь представленность депрессии в историческом и культурном контекстах. Как осознать, принять и справиться? Опыт депрессии как личное переживание на примере «Меланхолии» Ларса фон Триера. Приходи разбираться в теме вместе с киножурналистом Сергеем Разумовским и Яной Кукушкиной, интегративным психологом, ведущей лекций и мастер-классов