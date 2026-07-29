Образ депрессии в кино
Капелька, Алексеевская улица, 13Д
Начало:
Завершение:
550₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Психолог и кинокритик о депрессии — от научных фактов до иллюстрации симптомов в кино. Поговоришь о диагностике, разновидностях и факторах формирования заболевания в современном мире. Рассмотришь представленность депрессии в историческом и культурном контекстах. Как осознать, принять и справиться? Опыт депрессии как личное переживание на примере «Меланхолии» Ларса фон Триера. Приходи разбираться в теме вместе с киножурналистом Сергеем Разумовским и Яной Кукушкиной, интегративным психологом, ведущей лекций и мастер-классов
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