Ночной полумрак освещенный лишь тусклыми огнями и музыкой. Каждый может быть не тем, кем кажется, и в их глазах читается история, полная тайн. Момент когда свет гаснет, а музыка затихает, каждый уходит с ощущением, что стал частью чего-то большего, чем просто вечеринки — настоящего нуарного сюжета. Line-up: Mila Szumowska Isnomad M.Kupper М.Куппер - виниловый энтузиаст, ди-джей и конечно же агент, чья музыкальная философия - раскрывать самые мистические, завораживающие и необычные музыкальные истории для своих слушателей. Мила Шумовска — прекрасная девушка ди-джей и эдит-мейкер с широчайшим музыкальным кругозором. Мила высоко ценит ориентальные мелодии и африканское квайто, континентальное диско и итало, редкие каверы на знакомые или забытые песни, хаус, электро и конечно же дарк диско. Важно: обязательно дресс-код «Нуар» - это слияние элегантности и загадочности кинематографических образов. Мужчины в этом стилевом направлении предпочитают классические костюмы с приталенными силуэтами - угольный черный или глубокий синий. К ним идеально дополняются лакированные туфли и стильные аксессуары — плоские кепи или шляпы. Женщины - излучают ауру роковой привлекательности в облегающих вечерних платьях с выразительными силуэтами. Аксессуары играют ключевую роль: длинные перчатки, украшения из черного жемчуга, яркая помада темных оттенков. Open 19:00 | Start line-up 21:00