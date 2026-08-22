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Ночной маркет
Цейлон, Большая Покровская улица, 15
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
На один вечер бистро станет маленьким Бангкоком — шумным, ярким и немного хаотичным. В программе: тайский стритфуд, тропические напитки, локальные бренды, шелкография, мехенди, массаж головы, музыка и всё то движение, за которое любят ночные рынки Таиланда. Вход свободный — в лучших традициях ночных рынков.
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