На один вечер бистро станет маленьким Бангкоком — шумным, ярким и немного хаотичным. В программе: тайский стритфуд, тропические напитки, локальные бренды, шелкография, мехенди, массаж головы, музыка и всё то движение, за которое любят ночные рынки Таиланда. Вход свободный — в лучших традициях ночных рынков.