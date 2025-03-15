Выбор редакции
Ночь Святого Патрика
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Вновь надвигается самый зеленый и не трезвый день в году. И по традиции случится ночь, которую ты точно не вспомнишь. Заряжай с: Discorezka, Как Хочешь, После дискотека с dj Balanov до утра. Всем пришедшим в зеленом - welcome shot. Оплата на входе.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи