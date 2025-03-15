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Ночь Святого Патрика

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вновь надвигается самый зеленый и не трезвый день в году. И по традиции случится ночь, которую ты точно не вспомнишь. Заряжай с: Discorezka, Как Хочешь, После дискотека с dj Balanov до утра. Всем пришедшим в зеленом - welcome shot. Оплата на входе.

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