Вновь надвигается самый зеленый и не трезвый день в году. И по традиции случится ночь, которую ты точно не вспомнишь. Заряжай с: Discorezka, Как Хочешь, После дискотека с dj Balanov до утра. Всем пришедшим в зеленом - welcome shot. Оплата на входе.