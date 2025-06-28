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Ночь хоррор-фильмов: «Зловещие мертвецы 2 и 3»

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

На показе презентуют обе части фильма «Зловещие мертвецы», культового произведения в мире ужастиков. Вход бесплатный, количество мест ограничено! Регистрируйся как можно быстрее. Тебя ждут: — Возможность заказать закуски и напитки. — Удобные места за столиками. — Камерная обстановка. Все, для идеального отдыха.

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