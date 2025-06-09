Моделист Роман Королев продолжает развивать идеи Владимира Шухова. В результате своей работы он создал новый тип башни — двухслойную гиперболоидную конструкцию, которая будет представлена в ротонде первого этажа Центра культуры. Одной из главных задач моделиста является не только сохранение наследия выдающегося русского инженера, но и дальнейшее развитие и совершенствование его достижений. Проект отражает развитие инженерной мысли, сочетая традиции Шухова с внедрением новых технических решений. 9 июня в 18:30 — торжественное открытие выставки и встреча с автором. На открытии состоится выступление Татьяны Павловны Виноградовой — профессора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, кандидата технических наук. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00