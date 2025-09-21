Никита Чудновский и Виталий Саломов «Мигранты»
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт Московских комиков в Кинофактуре. Никита Чудновский и Виталий Саломов — опытные ребята, участники многих комедийных проектов расскажут свои лучшие шутки в их стендап-туре.
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